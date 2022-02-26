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Premier Lig'de Harry Kane ve Son Heung-min en üretken ikili oldu

Tottenham Hotspur ikilisi Harry Kane ve Son Heung-min , bugün oynanan mücadelede Leeds United'da 4-0'lık galibiyetin ardından Premier Lig tarihindeki en üretken ikili olarak isimlerini yazdırdı.

26 Şubat 2022, Cumartesi 19:52 Son Güncelleme:
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Premier Lig'de Harry Kane ve Son Heung-min en üretken ikili oldu

Tottenham - Leeds United mücadelesinde Güney Koreli Son Heung takımının dördüncü golünü atarken gol pasını veren Kane ile 37. gol kombinasyonuna ulaşmış oldu.

Harry Kane ve Son Heung-min, Premier Lig tarihinde birbirlerine en çok asist yapan ikili olarak Frank Lampard ve Didier Drogba'yı geride bıraktılar.

Daha önce Chelsea formasıyla Frank Lampard ve Didier Drogba, 36 gol atmıştı.





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