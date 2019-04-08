Premier League’in 33. haftası iki Londra ekibinin mücadelesiyle sonlanacak. Ligdeki kalan tek hedefleri Şampiyonlar Ligi’ne katılmak olan Chelsea için 3 puan bugün büyük önem taşıyor. Hafta sonu Arsenal kaybettiği için kazanmaları halinde bir basamak yükselerek Şampiyonlar Ligi’ne gidecek ilk 4 içersine adım atmış olacaklar. Son olarak Stamford Bridge’te Brighton’ı 3-0 mağlup eden Mavililer’de Ruben Loftus-Cheek sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmeyen isimken, Marcos Alonso da kulübede görev bekleyebilir.

Orta sıra takımlarından West Ham son 6 deplasmanda sadece 1 puan alabildi. Oysa 2019’da iç sahada hayli başarılı sonuçlara imza atarlarken ilk mağlubiyeti geçen hafta Everton karşısında 2-0 ile yaşadılar. Jack Wilshere, Yarmolenko, Carlos Sanchez, Reid ile Andrew Carroll sakatlıkları süren isimlerken, Arnautovic, Samir Nasri ve Felipe Anderson ise Pellegrini’den görev bekleyecekler.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

• Chelsea 13 maçtır sahasında West Ham’a karşı hiç kaybetmedi. (MS1)

• West Ham 6 maçtır deplasmanda kazanamıyor. (MS1)

• Chelsea ligde bu sezon, Stamford Bridge’te 1 kez yenilirken 10 kez kazandı. (MS1)

• West Ham ‘ın son 6 deplasman maçının 5’i 2.5 Gol Altında sonuçlandı. (2.5 Gol Altı)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NELERİ TERCİHLİYOR?

Misli.com üyelerinden bu maçla ilgili tercihte bulunanların %60’nın 1,20 orandan Chelsea galibiyetini kuponunda tercihlediğini görmekteyiz. Bu seçimi takip eden bahis ise, ilk yarıda beraberliğin bozulmayacağı yönünde… İlk Yarı Beraberlik oranı iddaa yönetimi tarafından 2,40 olarak belirlenmiş durumda. Üçüncü tercih 1,35 oranla 2.5 Gol Üstü’nden yana.

MİSLİ.COM YAZARI KERİM CAN ÖZDAL’IN TERCİHİ…

Bir dönem yakaladığı çıkışla orta sıralara yerleşen West Ham'ın daha yukarıyı hedefleyecek istikrarı yok. Alt sıralardan uzak kalmak onlar için yeterli olacaktır, bunun için de rahat sayılabilecek bir konumdalar. Chelsea ise ilk 4 yarışını sürdürüyor. Hata yapmamaları gerekiyor çünkü hemen arkalarında Manhcester United var. Ev sahibi son 2 maçı da kazanmış olmanın moraliyle seriyi 3'e çıkarır.