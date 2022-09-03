Avrupa'da majör liglerde yaz transfer dönemi sona erdi. Erling Haaland, Casemiro gibi yıldızların Premier Lig'i tercih ettiği dönemde bonservisine en fazla harcama yapılan 10 isim ortaya çıktı. Erling Haaland'ın da yer aldığı listede ilk sıradaki isim şaşırttı.

İşte Skorer'den Hakan Kurt'un haberine göre İngiliz kulüplerinin 2 milyar 240 milyon euroluk harcama yaptığı dönemde Premier Lig'de bu sezon bonservisine en fazla harcama yapılan 10 futbolcu...

RAHEEM STERLİNG

Premier Lig devi Manchester City'de forma şansı bulmakta zorlanan Raheem Sterling, Chelsea'nin yolunu tuttu. Chelsea bu transfer için Manchester City'e 56 milyon 200 bin euro ödedi. Raheem Sterling, Manchester City'le 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

LİSANDRO MARTİNEZ

Hollanda devi Ajax'ta gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Lisandro Martinez, Manchester United'ın yolunu tuttu. Premier Lig ekibi bu transfer için 57 milyon 370 bin euroluk harcama yaptı. Manchester United, 24 yaşındaki savunmacıyla 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

RİCHARLİSON

Everton'da iyi bir performans sergileyen Richarlison, Tottenham'la anlaşma sağladı. Brezilyalı futbolcu, 58 milyon euro bedelle Londra ekibine imza attı. Tottenham'dan yapılan açıklamada, Richarlison'la 30 Haziran 2027'ye kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

ERLİNG HAALAND

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, Manchester City'e imza attı. Norveçli santrfor için Premier Lig devinin kasasından 60 milyon euro çıktı. Manchester City, Erling Haaland'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2027'de sona ereceğini açıkladı.

MARC CUCURELLA

Brighton'ın tecrübeli sol beki Marc Cucurella sezon başında kendisine çok sayıda teklif gelmesine rağmen tercihini Chelsea'den yana kullandı. Londra temsilcisi 24 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2028'e kadar anlaşma sağladı. Chelsea bu transfer için 65 milyon 300 bin euro ödedi.

ALEXANDER ISAK

Real Sociedad'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Alexander Isak, Newcastle United'ın yolunu tuttu. 22 yaşındaki santrfor, 30 Haziran 2028'e kadar Premier Lig ekibiyle sözleşme imzaladı. Newcastle United bu transfer için Real Sociedad'a 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

CASEMİRO

Real Madrid'in tecrübeli orta sahası Casemiro sezon başında sürpriz bir şekilde Manchester United'la anlaştı. Premier Lig devini yeniden eski günlerine döndürmeyi hedefleyen Brezilyalı oyuncu için Manchester ekibi 70 milyon 650 bin euro ödedi. Casemiro ile 30 Haziran 2026'ya kadar anlaşma sağlandı.

DARWİN NUNEZ

Benfica'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Darwin Nunez, Liverpool tarafından geleceğe yatırım hamlesi olarak takıma dahil edildi. Jürgen Klopp yönetimindeki Premier Lig devi, Darwin Nunez için Benfica'ya 75 milyon euro ödedi. Darwin Nunez'le 30 Haziran 2028'e kadar anlaşma imzalandı.

WESLEY FOFANA

Leicester City'nin genç stoperi Wesley Fofana transfer döneminin son günlerinde Chelsea'nin yolunu tuttu. Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea'nin kasasından bu transfer için 80 milyon 400 bin euro çıktı. Chelsea'nin Wesley Fofana ile 7 yıllık sözleşme imzalaması dikkat çekti.

ANTONY

Premier Lig'de bu sezon en yüksek bonservis bedeli ödenerek transfer edilen isim Antony oldu. Manchester United, Ajax'ın başarılı oyuncusunu transfer döneminin son günlerinde renklerine bağladı. Premier Lig devi bu transfer için 95 milyon euro bonservis bedeli ödedi.