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Premier Lig'de dev kapışma

Premier Lig'de şampiyonluğun iki büyük adayı Manchester City ile Liverpool saat 19:30'da Etihad Stadı'nda karşı karşıya gelecek

08 Kasım 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Premier Lig'de dev kapışma

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğun iki büyük adayı Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. 6 maçta tam 3 kez takılan ve 11 puan toplayan Pep Guardiola'nın ekibi, 5 puan gerisinde yer aldığı Jurgen Kloop'un öğrencileri ile aradaki puan farkını kapatmak için sahaya çıkacak. Kırmızılılar ise City'yi devirerek, rakibine büyük bir darbe vurmayı hedefliyor. City'de Mendy, Fernandinho ve Agüero sakatlıkları sebebiyle sahada olmayacak. Liverpool'da ise Van Djik, Chamberlain, Fabinho ve Thiago yok.

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