Premier Lig'de bu sezon zirvenin uzağında kalan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ise grup aşamasının ardından yoluna devam ediyor.

Kırmızılıar devre arasında takıma önemli yıldızlar kazandırmayı hedeflerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımı Ekim 2010 yılında, George Gillett Jr. ve Tom Hicks'ten satın alan Fenway Sports Group, İngiliz devini satmaya karar verdiğini açıkladı.





Ayrıca yapılan açıklamada Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin sürece yardımcı olacağı ifade edildi. Öte yandanda daha önce de Chelsea, ABD'li iş adamı Todd Boehly tarafından 4.25 milyar Sterlin'e satın alınmıştı.

Liverpool'un satışının kaç paraya mal olacağı ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bir süredir Liverpool'a hissedar olmak isteyenlerden teklifler alıyoruz. Doğru koşullarda, Liverpool'un menfaatleri için yeni hissedarlarla işbirliği yapmayı düşünebiliriz. Kulübün saha içinde ve dışında başarısı ise esas önceliğimiz" açıklamasını yaptı.

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