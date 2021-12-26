Premier Lig'de Covid kabusu! Bu kez de Patrick Vieira
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teknik direktörü Patrick Vieira'nın Covid-19 testi pozitif çıktı. Fransız teknik adam, Crystal Palace'ın, Tottenham ile oynadığı maçta takımının başında yer alamadı.
Premier Lig'de koronavirüs vakalarına bir yenisi daha eklendi. Crystal Palace'ın teknik direktörü Patrick Vieira'nın Covid-19 testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada Covid-19 testi pozitif çıkan Fransız teknik adamın izolasyon sürecinin başladığı duyuruldu.
Tottenham-Crystal Palace maçında kulübedeki yerini alamayan Patrick Vieira yerine karşılaşmada yardımcısı Osian Roberts takımın başında yer aldı.
Steven Gerrard'ın da testi pozitif
Geçtiğimiz gün Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın da koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.