2016 yılında 2.6 milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında Altınordu’dan Alman ekibi Freiburg’a giden Çağlar Söyüncü, kısa sürede adından söz ettirdi. Emeğinin karşılığını alan 23 yaşındaki stoper, 2018’de ise İngiltere Premier Lig’den Leicester City’e 21.1 milyon Euro’luk bonservis ile transfer oldu.

Çağlar, ilk yılında ise istediği şansı bulamadı. Bu sezon Harry Maguiere’ın 85 milyon Euro’luk rekor bonservis bedeliyle Manchester United’a gitmesinin ardından milli futbolcumuza gün yüzü doğdu. Wolverhampton maçında 90 dakika sahada kalan Çağlar, 0-0 sona eren mücadelede harika bir oyun ortaya koydu.

Ada basını onu yazdı

23 yaşındaki futbolcu, en ciddi sınavına ise önceki gün çıktı. Chelsea deplasmanında forma giyen Çağlar, 1-1’lik beraberlikle noktalanan karşılaşmada herkesi kendine hayran bıraktı. Dünyanın en pahalı savunma oyuncusu Maguire’ı bile aratmadı.

Çağlar’ın performansı Ada basınında da geniş yankı uyandırdı. Milli futbolcu için, “Çağlar’ın Pulusic’e yaptığını Pogba yapmış olsa özel hayranları olurdu”, “Kesinlikle Maguire’yi özlemiyoruz”, “Hız, defans yapma, pas ve Cruyff dönüşlerine sahip” gibi ifadeler kullanıldı.

Leicester’lı taraftarlar “Maguire sana ihtiyacımız yok, bizim Söyüncü’müz var şeklinde tezahürat yaptı.

Almanya'da Türk fırtınası

Avrupa’da oynanan maçlarda adından söz ettiren tek Türk futbolcu Çağlar olmadı. Almanya Bundesliga’da Werder Bremen ile Düsseldorf kozlarını paylaştı. Düsseldorf maçı 3-1 kazanırken sol kanat Kenan Karaman 1 gol, 1 asist ile oynadı. Stoper Kaan Ayhan ise 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Ayrıca Ömer Toprak ve Nuri Şahin de sahada olan diğer milli futbolcularımızdı.

Yusuf çabuk ısındı

Trabzonspor’dan, Fransız ekibi Lille’e 16.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Yusuf Yazıcı yeni takımına çabuk ısındı. Kırmızı-Beyazlı ekibin 39. dakikada 10 kişi aldığı mücadelede Yusuf ilk 11’de başladı, 80 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki futbolcu, performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden biri olacağını gösterdi.

Geçen hafta galibiyet golünün asistini yapan sağ bek Zeki Çelik de her zaman olduğu gibi 90 dakika sahadaydı. Ancak Lille, 1-0 kaybetmekten kurtulamadı.