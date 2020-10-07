İngiltere Premier Lig ekipleri, 16 Ekim'e kadar alt liglerden transfer yapabilecek olmaları nedeniyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Transferin en gözde ismi ise Brentford forması giyen ve yaz boyu adı birçok kulüple anılan Said Benrahma...

Benrahma için West Ham United'ın 25 milyon Pound'luk bir teklifi varken Mirror'a göre Arsenal ve Chelsea de oyuncu için girişimlerini sürdürüyorlar.

Avrupa genelinde birçok ülkede transfer dönemi sona erse de İngiltere'de 16 Ekim'e kadar Benrahma için bir transfer yarışı olması bekleniyor.