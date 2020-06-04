Premier Lig kulüpleri, 2019-20 sezonunun sonuna kadar maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapma önerisini kabul etti. Devam eden Bundesliga ve gelecek hafta başlayacak Süper Lig de dahil olmak üzere birçok ülke 5 oyuncuya kadar değiştirme hakkını kabul etmişti.

Premier Lig’den yapılan açıklamaya göre, kulüpler kalan maçlarda 5 oyuncu değiştirebilecek ve yedek kulübesindeki oyuncu sayısı 7’den 9’a çıkarılacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini duyurmuştu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig, 17 Haziran’da seyircisiz olarak yeniden başlayacak.