Manchester United'a geldiği günden beri çok önemli bir performans gösteren Bruno Fernandes, lig tarihine geçti. Son olarak Aston Villa maçında penaltıdan bir gol atan Bruno Fernandes, böylece 19 gol - 14 asist katkısı vermiş oldu. Portekizli oyuncu ilk 30 Premier Lig maçında 33 gol katkısı ve lig tarihinde bu alanda en iyi ikinci oyuncu oldu

Andy Cole, yine bir başka Manchester United yıldızı, Premier Lig'de ilk 30 maçında 37 gol katkısı vermiş ve bu alanda ilk sırada yer almıştı