Premier Lig'de 30 maç 33 gol katkısı! Bruno Fernandes...
Manchester United'a geldiği günden beri çok önemli bir performans gösteren Bruno Fernandes, lig tarihine geçti. İlk 30 Premier Lig maçında 33 gol katkısı (19 gol+14 asist) yapan Bruno Fernandes, Andy Cole'dan sonra en iyi değere ulaşan oyuncu oldu
Manchester United'a geldiği günden beri çok önemli bir performans gösteren Bruno Fernandes, lig tarihine geçti. Son olarak Aston Villa maçında penaltıdan bir gol atan Bruno Fernandes, böylece 19 gol - 14 asist katkısı vermiş oldu. Portekizli oyuncu ilk 30 Premier Lig maçında 33 gol katkısı ve lig tarihinde bu alanda en iyi ikinci oyuncu oldu
Andy Cole, yine bir başka Manchester United yıldızı, Premier Lig'de ilk 30 maçında 37 gol katkısı vermiş ve bu alanda ilk sırada yer almıştı