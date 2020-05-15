İngiltere Premier Lig takımları önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken gündemdeki isimlerden biri de Werder Bremen forması giyen Milot Rashica oldu.

Sky Sports'a göre Liverpool, devre arasında Takumi Minamino transferini gerçekleştirdikten sonra Rashica için olan ilgisini azaltmış durumda.

Kosovalı kanat oyuncusu için ise başta West Ham olmak üzere Aston Villa, Brighton ve Wolverhampton'ın devrede oldukları belirtiliyor. 23 yaşındaki oyuncunun transferinin 25 milyon Pound'luk bir bonservis düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.