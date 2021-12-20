Premier Lig takımlarından koronavirüs gölgesinde lige devam kararı
İngiltere'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen maçlar ve aksayan fikstür nedeniyle Premier Lig ekipleri, nasıl bir yol izleyeceklerine karar vermek için bir araya geldi. Toplantıda artan vakalara rağmen lige devam kararı alındı.
İngiltere'de artan koronavirüs vakaları Premier Lig'de bazı maçların ertelenmesine neden olmuştu. Bunun üzerine Premier Lig ekipleri, artan koronavirüs vakaları nedeniyle bir toplantı gerçekleştirdi.
BBC'de yer alan habere göre Premier Lig ekipleri, 28 Aralık'ta oynanması beklenen maçların ertelenmesinin de masada olduğu toplantıda koronavirüs vakalarına rağmen lige devam kararı aldı.
Ancak kulüpler ve yetkililer arasında FA Cup ve İngiltere Lig Kupası ile ilgili görüşmeler devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta, Premier Lig'de oynanması gereken bazı maçlar takımlardaki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.