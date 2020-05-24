Premier Lig'de maçların yeniden oynanması için hazırlıklar devam ederken ikinci tur testler de yapılmaya devam ediyor.

Son olarak Bournemouth'da bir oyuncunun Corona virüs testi de pozitif çıktı. İngiliz kulübü herhangi bir isim açıklamazken, oyuncunun 7 gün karantinada kalacağı ve ardından bir test daha yapılacağı belirtildi. Bournemouth yaptığı açıklamada, "Oyuncunun ismi hiçbir şekilde, mahremiyete saygıdan ötürü belirtilmeyecektir. Herkesten buna saygı duymasını bekliyoruz" denildi.

996 test yapıldı

Premier Lig'de dün iki kulübe yapılan testlerde 2 oyuncunun daha corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. İkinci tur testlerde toplam 996 kişiye virüs kontrolü yapılırken kulüp başına test sayısı da 40'tan 50'ye çıkarılmıştı.















