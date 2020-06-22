Corona virüs salgını futbol dünyasını etkilemeye devam ederken maçlar da bir yandan oynanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta maçların başladığı Premier Lig'de de testler devam ediyor. The Athletic'in haberine göre; İngiltere'nin en önemli kulüplerinden olan Arsenal'de bir yıldızın test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Bu oyuncuyla temasta bulunan iki oyuncu da 14 gün karantinaya alındı. Kurallara göre testi pozitif çıkan oyuncu da 7 gün karantinada kalmak zorunda.

Arsenal de test yaptı, sonuç negatif!

Ancak yapılan testlerden adeta karmaşa doğuyor. Arsenal kulübü, biri yıldız futbolcu olduğu iddia edilen 3 futbolcuya kulüp imkanlarında test yaptı ve sonuçlar negatif çıktı. Ancak Premier Lig bu testleri resmi kabul etmediği için, kulüp karantina kurallarına uymak ve Premier Lig'in yapacağı 2. test dalgasını beklemek zorunda.

Takım içinde büyük kaos!

Haberde ayrıca 3 oyuncunun da Manchester City'yle oynanan ve Topçular'ın 3-0 kaybettiği maçın kadrosunda yer aldığı, normal şartlarda gizli tutulan bu bilgilerin ise yayılmasından sonra takım içinde ciddi huzursuzluk ve kaos çıktığı yazıldı.

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