Premier Lig takımları son şampiyonluklarını ne zaman elde etti?
Premier Lig'de mücadele eden 20 kulüpten Crystal Palace, Fulham, Watford, Bournemouth ve Brighton bugüne dek hiç kupa kazanamadı. Son 10 yılda herhangi bir organizasyonda şampiyonluk yaşayan takım sayısı ise yalnızca 6.
Premier Lig'de mücadele eden 20 takım arasında Crystal Palace, Fulham, Watford, Bournemouth ve Brighton gibi ekiplerin tarihlerinde hiç kupa kazanamamış olmaları büyük dikkat çekiyor.
İngiltere futbolunun en üst liginde yer alan kulüplerden son 10 yılda herhangi bir organizasyonda mutlu son ulaşan takım sayısı ise yalnızca 6.
Bu ekiplerden Manchester City, son zaferine geçtiğimiz sezonki Premier Lig şampiyonluğuyla ulaşırken Liverpool da son kupasını 2012 Lig Kupası'nda kaldırdı.
İşte Premier Lig'de boy gösteren 20 takımın elde ettikleri son şampiyonluklar:
Manchester City - 2018 Premier Lig
Chelsea - 2018 FA Cup
Arsenal - 2017 FA Cup
Manchester United - 2017 UEFA Avrupa Ligi
Liverpool - 2012 Lig Kupası
Tottenham Hotspur - 2008 Lig Kupası
Everton - 1995 FA Cup
West Ham United - 1980 FA Cup
Wolverhampton Wanderers - 1980 Lig Kupası
Southampton - 1976 FA Cup
Newcastle United - 1969 Fuar Şehirleri Kupası
Burnley - 1960 Birinci Lig
Crystal Palace - Kupası yok
Fulham - Kupası yok
Watford - Kupası yok
Bournemouth - Kupası yok
Brighton - Kupası yok