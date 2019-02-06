Premier Lig takımları son şampiyonluklarını ne zaman elde etti?

Premier Lig'de mücadele eden 20 takım arasında Crystal Palace, Fulham, Watford, Bournemouth ve Brighton gibi ekiplerin tarihlerinde hiç kupa kazanamamış olmaları büyük dikkat çekiyor.

İngiltere futbolunun en üst liginde yer alan kulüplerden son 10 yılda herhangi bir organizasyonda mutlu son ulaşan takım sayısı ise yalnızca 6.

Bu ekiplerden Manchester City, son zaferine geçtiğimiz sezonki Premier Lig şampiyonluğuyla ulaşırken Liverpool da son kupasını 2012 Lig Kupası'nda kaldırdı.

İşte Premier Lig'de boy gösteren 20 takımın elde ettikleri son şampiyonluklar:

Manchester City - 2018 Premier Lig

Chelsea - 2018 FA Cup

Arsenal - 2017 FA Cup

Manchester United - 2017 UEFA Avrupa Ligi

Liverpool - 2012 Lig Kupası

Tottenham Hotspur - 2008 Lig Kupası

Everton - 1995 FA Cup

West Ham United - 1980 FA Cup

Wolverhampton Wanderers - 1980 Lig Kupası

Southampton - 1976 FA Cup

Newcastle United - 1969 Fuar Şehirleri Kupası

Burnley - 1960 Birinci Lig

Crystal Palace - Kupası yok

Fulham - Kupası yok

Watford - Kupası yok

Bournemouth - Kupası yok

Brighton - Kupası yok