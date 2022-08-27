Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, Anfield'da Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Jürgen Klopp'un öğrencileri ilk yarısını 5-0 önde tamamladığı mücadeleden 9-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

İsmi 1992'de Premier Lig olarak değişen ligde ilk kez bir maçta 9 gol atan Merseyside ekibi, Premier Lig'in en farklı galibiyet rekorunu da egale etti. Daha önce Mart 1995'te Manchester United, Ipswich Town'ı, Ekim 2019'da Leicester City, Southampton'ı, Şubat 2021'de ise Manchester United, Southampton'ı 9-0'la geçmişti.

1989 yılında Crystal Palace'ı 9-0 mağlup etmeyi başaran Liverpool'un en farklı galibiyeti ise 1896'da Rotterham Down'ı 10-1 mağlup ettiği karşılaşma.

Liverpool, Premier Lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında 5 gol kaydetti.

Liverpool'un gollerini 3. dakikada Luis Diaz, 6. dakikada Harvey Elliott, 28. dakikada Trent Alexander-Arnold, 31. dakikada Roberto Firmino, 45+1. dakikada Virgil van Dijk, 46. dakikada Chris Mepham (k.k.), 62. dakikada Roberto Firmino, 80. dakikada Fabio Carvalho ve 85. dakikada Luis Diaz kaydetti.

Liverpool, bu sonuçla puanını 5'e çıkardı ve lig tablosunda 8. sıraya yükseldi. Sezona Aston Villa galibiyeti ile başlayan Bournemouth ise daha sonra oynadığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı ve 3 puanla 16. sırada bulunuyor.