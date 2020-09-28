İngiltere’de Leicester City, İspanya’da Real Betis, İtalya’da Napoli, Almanya’da Hoffenheim, Fransa’da ise Rennes, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in formasını giydiği Leicester City, Premier Lig’de 3. hafta maçında Manchester City’yi 5-2 mağlup etti.

Leicester City’nin yanı sıra Crystal Palace’ı 2-1 yenen Everton, 3’te 3 yaparak haftayı kayıpsız geçti.

Manchester United, Brighton’ı 3-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alırken, Chelsea, West Bromwich ile 3-3, Tottenham ise Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

9 puana ulaşan Leicester City, Everton’ın önünde averajla liderliğini sürdürürken, 3. hafta Fulham-Aston Villa ve Liverpool-Arsenal maçlarıyla tamamlanacak.

La Liga

UEFA Şampiyonlar Ligi geçen sezonu geç bitirmesinden dolayı ligdeki ilk maçına 3. haftada çıkan Barcelona, Villarreal’i 4-0 yenerek sezona hızlı başladı.

Son şampiyon Real Madrid, 2’de 2 yaparak sezona iyi başlayan Real Betis’i 3-2 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi nedeniyle sezonu geç açan bir diğer takım Atletico Madrid, ilk maçında haftaya lider giren Granada’yı 6-1 yendi.

Emre Mor ve Okay Yokuşlu’nun formasını giydiği Celta Vigo, Valladolid ile 1-1 berabere kalırken, Sevilla yeni sezondaki ilk mücadelesinde Cadiz’i 3-1’le geçti.

La Liga’nın 3. haftası sonunda 6 puanlı Real Betis, Granada’nın önünde averaj farkıyla zirveye yerleşti.

Serie A

Son 9 yılın şampiyonu Juventus, 2. haftada iki kez geriye düştüğü maçta Roma ile 2-2 berabere kaldı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun da forma giydiği maçta Milan, Crotone’yi 2-0 yenerek resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

Inter, 2020-2021 sezonundaki ilk lig maçında Fiorentina’yı 4-3 mağlup etti. Mert Müldür ve Kaan Ayhan’ı kadrosunda bulunduran Sassuolo, Spezia’yı 4-1, Mert Çetin ile Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter’in takımı Hellas Verona ise Udinese’yi 1-0 yendi.

Genoa’yı 6-0’la geçen Napoli, Hellas Verona ve Milan’ın önünde averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Serie A’da 2. hafta Bologna-Parma karşılaşmasının yanı sıra, ilk haftadan 30 Eylül’e ertelenen Benevento-Inter, Udinese-Spezia ve Lazio-Atalanta maçlarıyla sona erecek.

Bundesliga

Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim’a 4-1 yenilerek ligin 2. haftasında mağlubiyetle tanıştı.

Ozan Kabak’ın kırmızı kart gördüğü maçta Schalke 04, Werder Bremen’e 3-1 mağlup oldu.

Ligin şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, Augsburg’a 2-0 kaybederken, Bayer Leverkusen ile Leipzig 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga’da 2. hafta sonunda 6 puanlı ekiplerden Hoffenheim, Augsburg’un önüde averajla liderliğe yükseldi.

Ligue 1

Sezona iki yenilgiyle başlayan son 3 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Reims’i 2-0 yenerek 3’te 3 yaptı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz’ın ligdeki ilk golünü attığı maçta Lille, Nantes karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Rennes, Saint-Etienne’i 3-0, Monaco ise Strasbourg’u 3-2 mağlup ederken, Marsilya ile Metz ve Lorient ile Lyon 1-1 berabere kaldı.

Ligue 1’de 5. haftanın ardından 13 puanlı Rennes zirvede yer aldı.

AA