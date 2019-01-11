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Premier Lig kulübü Görkem Can transferi için devrede!

Schalke 04'ün U-19 takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Görkem Can hakkında müthiş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre 18 yaşındaki futbolcunun yeni durağı İngiltere Premier Ligi olacak.

11 Ocak 2019, Cuma 11:37
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Premier Lig kulübü Görkem Can transferi için devrede!

Schalke 04'ün U-19 takımının kaptanı olan Türk asıllı Alman futbolcu Görkem Can hakkında gündem yaratan bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Turkish Football adlı internet sitesinin oyuncuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre 18 yaşındaki genç stoperle İngiltere Premier Ligi takımlarından Everton'ın yakından ilgilendiği belirtildi.

Bu sezon takımıyla 20 maça çıkan genç yetenek 4 kez fileleri sarsıp 1 de asist kaydederek adından çokça söz ettirdi.

Görkem'in formasını giydiği Schalke 04'ün altyapısından daha önce Julian Draxler, Benedikt Höwedes, Manuel Neuer, Mesut Özil, Max Meyer ve Leroy Sane gibi yıldızlar ortaya çıkmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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