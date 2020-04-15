Bir zamanlar modellik yapan, Prens Andrew'un eski aşkı Amanda Staveley; futbol dünyasındaki dev anlaşmalarla adını duyurmaya devam ediyor.

2005'te Dubai merkezli PCP Capital Partners adında bir şirket kuran Staveley, ilk olarak Manchester City'nin satışında dikkatleri çekmişti.

2008 yılında City'nin Abu Dabi merkezli satışından 10 milyon Sterlin kazandığı belirtilmişti.

Önce Liverpool için Orta Doğu'da talip arayan Staveley, şimdi ise Suudi kraliyet ailesi ile Newcastle United arasındaki 300 milyon Pound'luk anlaşmanın aracılığını yapıyor.



