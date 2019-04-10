Premier Lig dört lige bedel

Liglerin yayın gelirleri tüm futbol kulüplerinin en büyük gelir kalemi olarak görülüyor. KPMG Football Benchmark ekibi, İngiltere Premier Lig'in yeni yurt dışı yayın haklarını diğer dört büyük ligle karşılaştırdı. Kısa süre yapılan anlaşmaya göre; Premier Lig'in yayın hakları 2019-2022 yılları arasında 4 milyar 740 milyon Euro karşılığında satıldı. Anlaşmayla ligin 1 milyar 195 milyon Euro olan yıllık yayın bedeli 1 milyar 580 milyon Euro’ya yükseldi. Premier Lig, bu imzayla La Liga (İspanya), Serie A (İtalya), Bundesliga (Almanya) ve Ligue 1'e (Fransa) fark attı.

La Liga’nın değeri 690 milyon euro

Premier Lig'in yıllık yayın hakkı 1 milyar 580 milyon Euro’yken, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'in yıllık yayın haklarının toplamı 1 milyar 381 milyon Euro’yu ancak buluyor. Yıllık yurt dışı yayın haklarında 690 milyon Euro’yla La Liga ikinci sırada yer alıyor. 371 milyon Euro’yla Serie A üçüncü, Bundesliga ise 240 milyon Euro’yla dördüncü sırada bulunuyor. Ligue 1'in yıllk yurt dışı yayın haklarının değeri 80 milyon Euro.

Arayı kapatmak çok zor

Premier Lig'in dev bir marka olduğunu vurgulayan KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Premier Lig tıpkı NFL ve NBA gibi, ''show business'' haline geldi. Her yıl yayın ihalelerinde rakamlar daha da yukarılara çıkacak. Diğer rakip liglerin de yeni bir plan hazırlayıp, bu pastadan daha yüksek pay almak için çalışması gerekiyor. Çünkü çok kısa zamanda Premier Lig eksenli bir futbol dünyası izleyeceğiz'' dedi.



