Premier Lig devlerinin Ben White yarışı

İngiltere Premier Lig'in yeni sezonunda yeniden zirvede olmayı hedefleyen Liverpool, Manchester City ve Manchester United; Ben White transferi için karşı karşıya geldiler.

Brighton'dan kiralık olarak gittiği Leeds United formasıyla sergilediği performans dikkat çeken 22 yaşındaki oyuncu için Athletic'in Leeds yazarı Phil Hay açıklamalarda bulundu.

Athletic'in podcastinde konuşan Hay, "Sezon boyunca Liverpool tarafından izleniyordu. Eski Leeds United oyuncusu scout Andy O'Brien tarafından da izlendi. Hem City'nin hem United'ın onu istediklerini duydum" ifadelerini kullandı.