Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la ilgili olarak Ada basınından dev bir transfer iddiası geldi.

The Sun'da yer alan haberde U-16 milli takımında da forma giyen genç yıldız için Chelsea ve Manchester United'ın devrede olduğu yazıldı.

Haberde Liverpool, Manchester City ve Aston Villa gibi kulüplerin de Sarı Lacivertliler'in genç oyuncusunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Ömer Faruk Beyaz kimdir?

29 Ağustos 2003 doğumlu olan Ömer Faruk Beyaz, sol ayağını kullanıyor ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Fenerbahçe ile 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan genç oyuncu, İzmir'de düzenlenen Ege Kupası'nda Avrupa devlerinin gözlemcileri tarafından izlendi.

Ömer, Türkiye'nin İspanya'yı 2-0 yendiği final maçında millilerimizin gollerini atan isim olmuştu. Sarı Lacivertliler, 15 yaşındaki futbolcuyla geçtiğimiz yaz profesyonel sözleşme imzaladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler