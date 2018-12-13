Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Roma, dün gece deplasmanda Viktoria Plzen'e 2-1 mağlup olmuştu.

İtalyan ekibinin tek golünü ise 67'nci dakikada milli futbolcumuz Cengiz Ünder kaydetmişti. Mücadele sonrası İtalyan basınından 21 yaşındaki yıldız isimle ilgili bomba bir iddia geldi.

La Gazzetta dello Sport gazetesi, Arsenal gözlemcilerinin Çekya'daki mücadeleyi yerinde takip ederek Cengiz'i izlediklerini öne sürdü.

Cengiz'in adı son dönemlerde başta Premier Lig kulüpleri olmak üzere Avrupa'nın pek çok deviyle birlikte anılıyordu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler