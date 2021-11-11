Premier Lig 2022-23 sezonuna Dünya Kupası ayarı

Premier Lig'de yapılan açıklamaya göre 6 Ağustos tarihinde başlayacak olan 2022-2023 sezonu, Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na uyum sağlayacak şekilde ayarlandı.

İngiltere'de yeni sezon 6 Ağustos 2022 tarihinde başlarken 28 Mayıs 2023 tarihinde ise sona erecek. 21 Kasım 2022'de başlayacak olan Dünya Kupası nedeniyle 14 Kasım'da bir araya girecek olan lig, 18 Aralık 2022 tarihindeki Dünya Kupası finalinin ardından 26 Aralık tarihinde ise kaldığı yerden devam edecek.

Premier Lig'de 2022-23 sezonu takvimi şu şekilde:

Sezon başlangıcı: 6 Ağustos 2022

Devre arası: 14 Kasım - 26 Aralık 2022

Sezon bitişi: 28 Mayıs 2023





Dünya Kupası başlangıcı: 21 Kasım 2022

Dünya Kupası Finali: 18 Aralık 2022







