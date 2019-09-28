Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan dev derbide 0-0 berabere kaldılar. Galatasaray, bu sonuçla birlikte son 3 resmi maçından da beraberlikle ayrılırken Fenerbahçe ise bu sezon gol atamadığı ilk maçı geride bıraktı. İki takım arasındaki son 5 maç da beraberlikle sona ermiş oldu.

Mücadelenin ardından Galatasaray'da forma giymiş ve unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Cevad Prekazi, yayıncı kuruluş beIN Sports'ta karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte ünlü futbol adamının açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray üst üste 3 tane pas yapamadı. Böyle nasıl oynayacaksın? Falcao orta yapılmadan nasıl gol atacak? Ben bugün Galatasaray'dan bir tane orta görmedim."

"Ben bugüne kadar böyle kötü derbi seyretmedim. Bugüne kadarki en kötü derbi olabilir."

"Belhanda, 5 metre sprint yapamadı. Her topu kaybetti. Kaybettiği toptan sonra duruyor. Fenerbahçe atağa çıkarken kendi yerinde duruyor. Modern oyunda imkansız böyle bir oyun. Hiçbir şey yapamadı. Ne pas attı, ne orta yaptı. Kornerleri bile atamadı."

"Bugün sahada Galatasaray'da Cevad Prekazi ve Tugay olsa Galatasaray kazanırdı. Tugay çok büyük oyuncuydu, her şeyi değiştirebilirdi."