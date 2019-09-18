Prekazi: Böyle futbol oynanmaz!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Belçika deplasmanında başladı. Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında Belçika’nın Club Brugge ekibine konuk oldu. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmayı Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Cevad Prekazi, yayıncı kuruluşa yorumladı.

İşte Prekazi'nin yorumları:

"Galatasaray böyle devam ederse, işi iyi gözükmüyor. Topu ayağında tutup iyi işler yapamıyor. Fatih Terim soyunma odasında mutlaka takımı uyaracaktır."

"Galatasaray orta sahada 4 oyuncuyla oynuyor ama sadece Nzonzi'yi görüyoruz. Bu şekilde oynarsa, orta sahada 14 oyuncu olsa yetmez. Lemina ile Seri ortada yok. Sadece top alınca oynuyorlar. Lemina paşa gibi bekliyor. Böyle futbol oynanmaz."

“Emre Mor inanılmaz bir yetenek. Girer girmez pat pat pat adam geçiyor. Müthiş, müthiş. Ama bir şeyler eksik.”

"Orta saha oyuncusu Seri 14 top kaybetmiş, bu ne demek Titanic! Yani, kaza! Bir orta saha oyuncusu böyle bir oyun oynayamaz."