Bir dönem Galatasaray 'ı çalıştıran İtalyan teknik direktör Cessare Prandelli Fiorentina'dan istifa etti.

İtalyan basınında yer alan habere göre, İtalyan teknik adam, Milan yenilgisi sonrası görevini bıraktı. Kasım ayında Fiorentina'nın baçına geçen Prandelli, Mor Menekşeler ile çıktığı 23 maçta 6 galibiyet 6 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.

Cesare Prandelli yönetimindeki Fiorentina, İtalya Serie A'da son olarak evinde Milan'a Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 3-2 mağlup olmuştu.

G.Saray'da 4 ay görev yapmıştı

63 yaşındaki teknik direktör, 2014 yılında Galatasaray'da Temmuz ve Kasım ayları olmak üzere 4 ay görev yapmıştı.