Prag, Tetteh’i bırakmıyor

Bir forvetin yanı sıra bir de tipik santrfor özellikleri olan bir oyuncu kadrosuna katmak isteyen Sarı- Kırmızılılar’ın, Benjamin Tetteh ısrarı sürüyor. Galatasaray Yönetimi, Sparta Prag’la sürekli temas halinde.

22 Ocak 2019, Salı 06:15
- A +
Prag, Tetteh’i bırakmıyor

Bir forvetin yanı sıra bir de tipik santrfor özellikleri olan bir oyuncu kadrosuna katmak isteyen Sarı- Kırmızılılar’ın, Benjamin Tetteh ısrarı sürüyor. Galatasaray Yönetimi, Sparta Prag’la sürekli temas halinde.

Son olarak Galatasaray’ın 7.5 milyon Euro peşin para teklif ettiği, Çekya temsilcisinin yine olumsuz geri dönüş yaptığı öğrenildi. 21 yaşında, 1.93 boyundaki Ganalı golcü ise Galatasaray’la her konuda anlaştı ve kulübüne transfer için baskı yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, transfer gerçekleşirse, Tetteh’in patlama yapacağını düşünüyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.