Potaya Ege damgası

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) ilk yarının bitimine 2 hafta kala tüm Ege takımları şampiyonluk yarışında ve Play-Off hattında bulunuyor. Lige bu sezon yükselen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 13 maçta 10 galibiyetle lider durumda. Şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kuran Petkimspor, 9 galibiyetle rakibini ikinci sıradan takip ediyor. Balıkesirspor Büyükşehir Belediyespor'un 9 galibiyetle üçüncü basamakta yer aldığı ligde mütevazı bir takımla yola çıkmasına rağmen performansıyla alkışı hak eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 8 galibiyetle dördüncü sırada bulunuyor.

Ligin yine iddialı takımlarından Akhisar Belediye Basketbol aynı galibiyet sayısıyla yedinci, bu sezon TBL'ye yükselen Ege ekiplerinden Bornova Belediyespor 7 galibiyetle sekizinci, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ise yine 7 galibiyetle dokuzuncu basamakta kendine yer buldu. Sezon sonunda puan tablosunda ilk sırayı elde eden takımın şampiyon olarak direkt ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği ligde lideri takip eden 8 takım ise Play-Off oynayıp hedefine ulaşmaya çalışacak.

DHA