Potasyumun Faydaları Nelerdir?

Potasyum insan vücudunda sayısız faydaya sahiptir. Bu faydalar arasında ise;

-Kalp-damar hastalıklarından koruma ve oluşabilecek problemleri önleme işlevi gelir.

-Sıvı kaybını önleyerek, kişilerin sıvı kaybından dolayı gireceği şokları da engeller.

-Hipertansiyona iyi gelir.

-Felç ve inme olaylarına karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

-Kemik erimesini bir kalsiyum gibi korur ve önler.

-Ödem oluşumunu engeller varsa ödemin vücuttan atılmasını sağlar.

-Özellikle kadınlarda zamanla oluşan selülit sorunlarını giderir.

Bu etkilerin tümü potasyum sayesinde mümkün olmaktadır. Potasyumun bu denli güçlü faydaları sadece potasyum içeren besinler tarafından sağlanır.

Potasyum Açısından Zengin Besinler

Potasyum minerali genel olarak pek çok meyve ve sebzede bulunmaktadır. Genel bir sıralama yapıldığında ise potasyum barındıran gıdalar şu şekildedir;

-Domates salçası,

-Ton balığı,

-Kuru fasulye ve diğer baklagiller,

-Çikolata,

-Patates,

-somon,

-Mercimek,

-morina balığı,

-Ispanaktır.

Potasyum olan meyveler ise;

-Hurma,

-Havuç,

-Muz,

-Kuru erik ve Avokado olarak belirlenmiştir.

Bireylerde Günlük Potasyum İhtiyacı

Potasyum her yaş grubunda ve bireyde farklı seviyelere sahiptir. Bu açıdan bireylerin günlük olarak ihtiyaç duyduğu potasyum seviyesi de değişir. Özellikle hamile ve emziren annelerde bu seviye daha da yükselir. Potasyum seviyesinin yaşlara göre dağılımı ise şu şekildedir;

-0 -6 ay arasındaki bebeklerde potasyum seviyesi 400 mg,

-7-12 ay arasındaki bebeklerde potasyum seviyesi 700 mg

-1-3 yaş aralığındaki çocuklarda potasyum seviyesi 3.000 mg

-4-8 yaş aralığındaki çocuklarda potasyum seviyesi 3.800 mg

-9-13 yaş aralığındaki çocuklarda potasyum seviyesi 4.500 mg

-14 yaş ve üzeri kişilerde potasyum seviyesi 4.700 mg

-Emziren annelerde potasyum seviyesi 5.100 mg’dır.

Potasyum Eksikliği Halinde Ne Gibi Durumlar Ortaya Çıkar?

Potasyum zengini besinler tüketilmediğinde bu mineralin eksikliği vücut tarafından bazı problemlere yol açar. Özellikle potasyum eksikliği halinde kortizon ile bağırsak ilaçları kullananlarda kusma problemi çok sık görülür. Ayrıca potasyum eksikliğinin olması halinde kişi kendisini çok yorgun hisseder. Sürekli halsizlik ve uyku hali baş gösterir.

Potasyum eksikliğinin olması halinde kişilerde sürekli bağırsak sorunları ortaya çıkar. Kabızlık bu sorunların başında gelir. Ayrıca sürekli krampların girmesi de potasyum rahatsızlığının ve eksikliğinin göstergelerinden birisidir.

Potasyum Eksikliği Neden Olur?

Potasyum eksikliğine tıp dilinde hipokalemi adı verilir. Bu rahatsızlık potasyum seviyesinin kişinin vücudunda 3,5 mmol/L seviyesinin altına düşmesi ile meydana gelir. Özellikle bu seviyenin 2,55 mmol/L seviyesinin altına düştüğü durumlarda da hayati tehlike oluşabilir. Potasyum seviyesindeki düşüklük çoğu zaman yaşlılık belirtisi olabilir. Ayrıca bazı hastalıklar nedeniyle de potasyum seviyesi düşebilir. Potasyum seviyesinin azaldığı durumlar ise şu şekildedir;

-Diyaliz işlemleri ile kronik şekilde devam eden böbrek hastalıkları,

-Yorucu ve fiziksel uğraş isteyen işlerle uğraşmak,

-Çok sık terlemek,

-Aşırı miktarda alkol tüketimi,

-Diyet programlarının yanlış uygulanması,

-Sporcu olarak fazla efor sarf etmek,

-Çok sık şekilde bağırsak problemleri yaşamak,

-Sürekli ishal ve kusma hali,

-Çok fazla antibiyotik kullanımı ve pH dengesinde ortaya çıkan bozukluklardır. Bu durumların tümü potasyum eksikliğine yol açar.



