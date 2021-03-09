17-21 Haziran tarihlerinde İspanya ve Fransa ’nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda Potanın Perileri, C Grubu ’nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ’yla eşleşti. Ay-Yıldızlılar grup maçlarını Fransa'nın Strasbourg şehrinde oynayacak. Grupta lider takım direkt çeyrek finale, 2. ve 3. sıradakiler ise çapraz eşleşmeyle oynayacağı maç sonunda son 8 biletini alacak.

A Grubu: İsveç, Belarus, İspanya, Slovakya

B Grubu: Karadağ, Sırbistan, İtalya, Yunanistan

C Grubu: Türkiye, B. Hersek, Slovenya, Belçika

D Grubu: Fransa, Rusya, Çekya, Hırvatisan



