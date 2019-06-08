Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Takımımız, hazırlık karşılaşmasında Belarus’u 76-56’lık skorla yendi.

Ay-yıldızlılarımız Letonya’nın Riga kentinde oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını da 37-28 önde kapattı.

A Milli Kadın Takımımızda Olcay Çakır Turgut ve Cansu Köksal 11’er sayıyla çift hanelere ulaşırken Asena Yalçın ile Pelin Derya Bilgiç 8’er sayı kaydetti.

Bu mücadele ile beraber Letonya’daki hazırlık sürecini tamamlayan Ay-yıldızlılarımız, 9 Haziran Pazar günü yurda dönecek.