Potanın devleri TÜBAD’da buluşacak
FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Darüşşafaka Tekfen de yarından itibaren takım çalışmalarıyla sezonu açacağını belirtti. Darüşşafaka Tekfen bu sezon 14.’sü düzenlenecek TÜBAD Turnuvası’nda Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Doğa Sigorta ile birlikte boy gösterecek.
Basketbolda takımlar, hazırlık ve kamp programını açıklamaya başladı. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Darüşşafaka Tekfen de yarından itibaren takım çalışmalarıyla sezonu açacağını belirtti. Yeşil- Siyahlılar hazırlık maçını ise 29 Ağustos’ta Sigortam.Net Basket’le oynayacak. Potada hazırlık döneminin son etabında ise büyük bir heyecan yaşanacak. Bu sezon 14.’sü düzenlenecek TÜBAD Turnuvası’nda (18-20 Eylül) Darüşşafaka Tekfen’in yanı sıra Süper Lig’in ekiplerinden Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Doğa Sigorta ile birlikte boy gösterecek.