Potanın devleri TÜBAD’da buluşacak

Basketbolda takımlar, hazırlık ve kamp programını açıklamaya başladı. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Darüşşafaka Tekfen de yarından itibaren takım çalışmalarıyla sezonu açacağını belirtti. Yeşil- Siyahlılar hazırlık maçını ise 29 Ağustos’ta Sigortam.Net Basket’le oynayacak. Potada hazırlık döneminin son etabında ise büyük bir heyecan yaşanacak. Bu sezon 14.’sü düzenlenecek TÜBAD Turnuvası’nda (18-20 Eylül) Darüşşafaka Tekfen’in yanı sıra Süper Lig’in ekiplerinden Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Doğa Sigorta ile birlikte boy gösterecek.