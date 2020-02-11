Potadakupa heyecanı bugün başlıyor

Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı bugün başlayacak. Kupada çeyrek final müsabakaları, ING Basketbol Süper Ligi’nin ilk devresini ilk 8 sırada bitiren Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ, Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom arasında oynanacak.

Yeni sistemle birlikte çeyrek final maçları, kura çekiminde ev sahibi avantajını elde eden takımın salonunda oynanacak. Tek maç eleme sistemine göre yapılacak çeyrek final karşılaşmalarında, kazanan 4 takım adını Final-Four’a yazdıracak. Ankar’da yapılacak Final-Four’ maçları cuma günü oynanacak, şampiyon ise pazar günü belli olacak.