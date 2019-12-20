Potada zorlu cumartesi

İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Ligi'ndeki Ege ekipleri yarın zorlu maçlara çıkacak. Ligde 11 maçta 8 galibiyetle zirve ortağı olan Petkimspor, İzmir derbisinde Bornova Belediyespor'u ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, aynı saatte Konyaspor deplasmanına çıkacak. 8 galibiyetli lider Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, saat 17.00'de Beşkaza Spor Salonu'nda Bandırma Kırmızı'yı konuk edecek. 7 galibiyetle üçüncü basamaktaki Manisa Büyükşehir Belediyespor da yine saat 17.00'de Semt77 Yalovaspor deplasmanında terleyecek.