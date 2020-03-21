Potada takvim sıkışık!

Tüm dünyada sporu durma noktasına getiren ve birçok uluslararası ve ulusal organizasyonların ertelenmesine, iptaline ya da askıya alınmasına neden olan koronavirüs salgını ‘Pandemi’ seviyesinden inmediği sürece her konudaki belirsizlik devam edecektir. Tabii bu da özellikle askıya alınan liglerde, sürenin kısıtlı olması koşulları iyice zorlaştıracaktır. Mart ayından itibaren peşpeşe gelen erteleme haberlerine önce Avrupa Kupaları eklendi.

Türkiye’ye ilk vakanın 11 Mart’ta görülmesi, liglerde seyircisiz oynanma kararı aldırsa da bu fazla sürmedi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla 19 Mart’tan itibaren Türkiye’deki tüm ligler (futbol, basketbol, voleybol, hentbol) askıya alındı. Ve yeni bir takvimin yapılması gerekiyor.

Euroleague ve FIBA’yla birlike hareket edilecek Yetkililer en büyük zorluğu, salgının gidişatının belirsizliği nedeniyle net bir takvim oluşturmakta yaşanacak. En sıkışık takvimlerden biri de basketbolda görülecek gibi duruyor. Çünkü sadece Süper Ligler değil, 5 Avrupa Kupası’nda ülkemizi temsil eden kadınlarda 1 olmak üzere toplam 7 takımımız var. Türkiye Basketbol Federasyonu da yeni takvim için sezon başındaki gibi, FIBA ve Euroleague’le eş güdümlü hareket etmek zorunda. Avrupa Kupaları’nın başlama tarihi belirsiz Ancak sorun burada başlıyor. Çünkü yarıda kalan Avrupa Ligi ve kupa organizasyonlarının başlama tarihi henüz belli değil. Bu nedenle de Euroleague ve FIBA’yla eşgüdümlü hareket etmek zorunda kalan Türkiye Basketbol Federasyonu’nun elini kolunu bağlıyor. Tabii olası başlama tarihleriyle de birçok maç takvim seçeneği oluşturulabilir.

Haziran ayında olimpiyat elemeleri var

Haziran sonundaki Milli Takım’ın mücadele edeceği olimpiyat eleme müsabakaları göz önüne alındığında, nisan ayını başlangıç olarak da baz aldığımızda önümüzde yaklaşık 2.5 aylık bir zaman bulunuyor. Tabii bu süreçte oluşturulacak sıkışık takvimde talimattaki deplasman maçları arasındaki 44 saat ile Avrupa ve lig maçları arasındaki 38 saat kuralına da uymak gerekecek!

KADIN BASKETBOLU

Kadınlar Süper Ligi

■ 19 Mart’taki erteleme sonrası normal sezonun 4 haftası oynanmadı.

■ Ayrıca normal sezon sonrası; Çeyrek Final (2 maç), Yarı Final (3 maç), Final (5 maç) üzerinden oynanan Play-Off’ların tarihi de bu ertelemeyle değişecek.

■ Sezon başında planlanan normal sezon bitiş tarihi: 12 Nisan FIBA Euroleague (Fenerbahçe mücadele ediyor)

■ 12 Mart’taki erteleme sonrası 3 maç üzerinden oynanan çeyrek final serisinin sadece 1 maçı oynandı.

■ Sezon başında planlanan Ç.final serisi 2 ve 3. maç tarihleri: 18 ve 25 Mart

■ Sezon başında planlanan Final- Four tarihi: 17-19 Nisan 2020

ERKEK BASKETBOLU

ING Erkekler Süper Ligi

■ 19 Mart’taki ertelenme sonrası, normal sezonun 6 haftası oynanmadı.

■ Ayrıca normal sezon sonrası başlayacak Çeyrek Final (2 maç), Yarı Final (3 maç), Final (5 maç) üzerinden oynanan Play-Off’ların tarihi de bu ertelemeyle değişecek.

■ Hakem hatasından iptal edilen 21. haftadaki Fenerbahçe-Afyon maçının da takvimde yerinin belirlenmesi gerekiyor.

■ Sezon başında planlanan normal sezon bitiş tarihi: 4 Mayıs 2020 Euroleague (F.Bahçe ile A.Efes mücadele ediyor)

■ 12 Mart’taki erteleme sonrası normal sezonun 6 haftası oynanmadı.

■ Ayrıca bu ertelemeyle 5 maç üzerinden oynanacak Play-Off çeyrek finallerinin tarihi de değişecek.

■ Sezon başında planlanan normal sezon bitiş tarihi: 10 Nisan 2020

■ Sezon başında planlanan Final Four tarihi: 22-24 Mayıs 2020 EuroCup (Tofaş mücadele ediyor)

■ 12 Mart’taki erteleme sonrası 5 maç üzerinden yapılan çeyrek final maçlarına başlamamıştı

■ Sezon başında planlanan Ç.Final serisi tarihleri: 17-25 Mart

■ Sezon başında planlanan Y.Final serisi tarihleri: 31 Mart-8 Nisan

■ Sezon başında planlanan Final serisi tarihleri: 21-27 Nisan FIBA Şampiyonlar Ligi (Türk Telekom mücadele ediyor)

■ 12 Mart’taki erteleme sonrası 3 maç üzerinden oynanan Çeyrek Final serisi başlamamıştı.

■ Sezon başında planlanan Ç.Final serisi tarihleri: 24 Mart-8 Nisan

■ Sezon başında planlanan Final-Four tarihi: 1-3 Mayıs 2020 FIBA EuroCup (Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir mücadele ediyor)

■ 12 Mart’taki erteleme sonrası 2 maç üzerinden (sayı sistemi) yarı finaller başlamamıştı.

■ Sezon başında planlanan Y.Final maç tarihleri: 25 Mart ve 1 Nisan

■ Sezon başında planlanan Final maç tarihleri: 22 Nisan ve 29 Nisan Olimpiyat Kıta Elemeleri (Milli Takım mücadele edecek)

■ Milli Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmak için Kanada’da sahaya çıkacak.

■ Liglerdeki ertelemelerle Milli Takım’ın toplanması da gecikebilir.

■ Sezon başında planlanan olimpiyat elemeleri turnuva tarihi: 23-28 Haziran

Hatice Yücel