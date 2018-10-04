Potada maçlar 14 salonda oynanacak
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes ile Galatasaray’ın maçlarını oynayacağı Sinan Erdem Spor Salonu, 16 bin 500 ile en fazla seyirci kapasitesine sahip. Fenerbahçe’nin maçlarını yapacağı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, 15 bin kişilik kapasitesiyle ikinci sırada bulunuyor.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonu maçları, 14 spor salonunda yapılacak.
Anadolu Efes ile Galatasaray’ın maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.
Türkiye’nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi’nde 2012 ve 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.
Anadolu Efes ile Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin 500 kapasiteli bu salonda çıkacak.
- Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada
Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.
Fenerbahçe’nin hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi karşılaşmalarını oynayacağı salon 15 bin kişilik kapasiteye sahip.
Türk Telekom’un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 10 bin 500 seyirci kapasitesiyle 3’üncü sırada bulunuyor.
- En az kapasite Cebeci Spor Salonu’nda
Yeni sezonda en az kapasite Cebeci Spor Salonu’nda olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un maçlarına ev sahipliği yapacak salon bin 300 seyirci kapasiteli.
- Salonlar ve kapasiteleri
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:
Takımlar Salon Kapasite
Anadolu Efes, Galatasaray Sinan Erdem 16500
Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik 15000
Türk Telekom Ankara 10500
TOFAŞ TOFAŞ 7500
Gaziantep Basketbol Karataş Şahinbey 6500
Pınar Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 5000
Darüşşafaka Volkswagen Arena 5000
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor Sakarya 5000
Beşiktaş Sompo Japan BJK Akatlar 3500
Bahçeşehir Koleji Ayhan Şahenk 3500
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Gazanfer Bilge 3250
Banvit Banvit Kara Ali Acar 3000
Afyon Belediyespor Prof. Dr. Veysel Eroğlu 3000
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Cebeci 1300
AA