Potada maçlar 14 salonda oynanacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonu maçları, 14 spor salonunda yapılacak.

Anadolu Efes ile Galatasaray’ın maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.

Türkiye’nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi’nde 2012 ve 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Efes ile Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin 500 kapasiteli bu salonda çıkacak.

- Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe’nin hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi karşılaşmalarını oynayacağı salon 15 bin kişilik kapasiteye sahip.

Türk Telekom’un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 10 bin 500 seyirci kapasitesiyle 3’üncü sırada bulunuyor.

- En az kapasite Cebeci Spor Salonu’nda

Yeni sezonda en az kapasite Cebeci Spor Salonu’nda olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un maçlarına ev sahipliği yapacak salon bin 300 seyirci kapasiteli.

- Salonlar ve kapasiteleri

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

Takımlar Salon Kapasite

Anadolu Efes, Galatasaray Sinan Erdem 16500

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik 15000

Türk Telekom Ankara 10500

TOFAŞ TOFAŞ 7500

Gaziantep Basketbol Karataş Şahinbey 6500

Pınar Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 5000

Darüşşafaka Volkswagen Arena 5000

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor Sakarya 5000

Beşiktaş Sompo Japan BJK Akatlar 3500

Bahçeşehir Koleji Ayhan Şahenk 3500

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Gazanfer Bilge 3250

Banvit Banvit Kara Ali Acar 3000

Afyon Belediyespor Prof. Dr. Veysel Eroğlu 3000

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Cebeci 1300

AA