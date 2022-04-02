TBF ile A Milli Takım Koçu Orhun Ene karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılma kararı aldılar. Tarafların fesihnemeyi kısa sürede imzalaması bekleniyor.

Öte yandan milli takım antrenörlüğü için öncelikli adayın Ergin Ataman olduğu öğrenildi. TBF yetkilileri Ataman'la önümüzdeki günlerde masaya oturup koşulları görüşecek. Ataman daha önce de Milli Takım antrenörlüğü yapmıştı.

Kaynak: Basketfaul