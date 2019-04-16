Potada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe’nin Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.30’da başlayacak.
Ligde normal sezonu 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler ile 7. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, play-off’ta eşleşmişti.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında normal sezonda oynanan 2 karşılaşmayı da sarı-lacivertliler kazandı.
Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride 2. karşılaşma 20 Nisan Cumartesi günü BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi’nde oynanacak.
AA