İZMİR, (DHA)
TÜRKİYE Basketbol Ligi'ndeki Ege temsilcileri yarın zorlu maçlarla terleyecek. İddialı hazırlandığı ligde ilk 3 maçta 1 galibiyetle yetinen Akhisar Belediye Basketbol, evinde Final Gençlik'i konuk edecek. Belediye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.00'te yapılacak. Ligde 3'te 3 yapan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Beşkaza Spor Salonu'nda saat 17.00'de Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'la rakip olacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor aynı saatte Gemlik Basketbol, Petkimspor ise Yalovaspor deplasmanlarına çıkacak.