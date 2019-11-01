Potada Ege'ye zorlu cumartesi

Potada Ege'ye zorlu cumartesi

01 Kasım 2019, Cuma 10:36
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Potada Ege'ye zorlu cumartesi

İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Ligi'ndeki Ege temsilcileri yarın zorlu maçlarla terleyecek. İddialı hazırlandığı ligde ilk 3 maçta 1 galibiyetle yetinen Akhisar Belediye Basketbol, evinde Final Gençlik'i konuk edecek. Belediye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.00'te yapılacak. Ligde 3'te 3 yapan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Beşkaza Spor Salonu'nda saat 17.00'de Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'la rakip olacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor aynı saatte Gemlik Basketbol, Petkimspor ise Yalovaspor deplasmanlarına çıkacak.

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