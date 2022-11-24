Potada derbi heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig’inde 8.hafta heyecanı yarın (Cuma) oynanacak ONVO Büyükçekmece Basketbol Daraşşafaka mücadelesiyle başlayacak. Potada haftanın maçı ise nefesleri kesecek Galatasaray NEF- Fenerbahçe Beko mücadelesi olacak. 27 Kasım Pazar günü 20.30’da başlayacak olan derbide, sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde 4’üncü, zirve koltuğu savaşı veren sarı-lacivertliler ise 7’inci galibiyetinin peşinde olacak. Haftanın mücadelesinde, maç önü ve maç sonu tüm detaylar, beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Basketbolseverlere ‘şifresiz’ maç müjdesi!

Haftanın öne çıkan diğer maçlarında Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olurken, Beşiktaş Emlakjet ise Türk Telekom'u konuk edecek. Haftanın sekiz maçı da beIN SPORTS 5’ten canlı yayınlanırken, beIN SPORTS HABER ise Büyükçekmece Onvo Basketbol – Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşmalarını şifresiz yayınlayacak.

Öte yandan haftanın maçları ve takımların son durumları güncel veriler ışığında her Cumartesi ve Pazar saat 11.00’da beIN Basketbol’da değerlendirilecek. Haftanın son maçının ardından her Pazartesi saat 21.00’da “Taktik Tahtası” ve 22:00 ile 22:30 arasında yayınlanan, “BSL Özetler” programında, potanın nabzı tutulacak.