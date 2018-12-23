Potada çifte derbi

Basketbolda bugün hem erkeklerde hem de kadınlarda derbi heyecanı yaşanacak.

Önce Tahincioğlu Süper Ligi’nde iki ezeli rakip; Galatasaray ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Sarı-Kırmızılılar, ligde 6 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 6. sırada yer alırken, kadro derinliği yüksek olan Kanarya ise namağlup lider durumda.

Kadınlarda da Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Geride kalan 9 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, haftaya averajla 6. sırada girdi. Fenerbahçe ise 7 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 10. hafta öncesi 3. sırada bulunuyor.