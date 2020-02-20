Potada büyük yarış

İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde (TBL) normal sezonun bitimine 11 maç kalırken Ege ekipleri Petkimspor ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Süper Lig için kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veriyor. Zirvede yalnız olan iki ekip, geride kalan 19 maçta 15'er galibiyet elde etti. Şampiyonluk hedefiyle kurulan Aliağa temsilcisi Petkimspor, üst üste 7 galibiyet alırken 3 hafta önce Fethiyespor'u yenip rakibinden averaj farkıyla liderliği eline geçirdi.

Petkim, bu galibiyetle sezon sonundaki olası puan eşitliğinde rakibinden ikili averaj üstünlüğünü de aldı. TBL'ye bu sezon yükselen Fethiye Belediyespor, sezonun sürprizine imza attı. Ligin başından bu yana zirveden kopmayan Fethiye, Petkim randevusu hariç son 8 maçın 7'sini kazanmayı başardı. Normal sezon sonunda liderliği elinde bulunduran takımın direkt ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği TBL'de zirveyi takip eden 8 ekip ise şansını Play-Off'ta deneyecek. Ligde Fethiye cumartesi günü 12 galibiyetle üçüncü sıradaki Final Gençlik'i ağırlarken, Petkimspor da pazar günü Konyaspor'u konuk edecek.