İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde sezonun ilk yarısını şampiyonluk iddiasıyla tamamlayan Akhisar Belediye Basket ve Petkimspor, yarın ikinci devrenin ilk haftasında rakip olacak. Akhisar Belediye Spor Salonu'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak. Ligde 15 maçta 11 galibiyet alan Petkimspor, ikinci sırada yer alırken Akhisar ise 9 galibiyetle Play-Off hattında bulunuyor. Ligde 12 galibiyetle liderlik koltuğunda oturan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor da devrenin ilk sınavında aynı saatte Beşkaza Spor Salonu'nda Anadolu Basket'i ağırlayacak.