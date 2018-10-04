Potada 53. sezon heyecanı

Potada bu yıl 15 takımın katılımıyla oynanacak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 53. sezon heyecanı, yarın Bahçeşehir Koleji-Afyon Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

1966-1967’de 12 takımın katılımıyla başlayan Basketbol Süper Ligi’nde 53. sezon heyecanı, Trabzonspor’un ligden çekilmesi nedeniyle 15 takımla yaşanacak.

Şimdiye kadar 77 farklı takımın mücadele ettiği ligde Fenerbahçe ve Galatasaray tüm sezonlarda bulunurken, Afyon Belediyespor ile Bahçeşehir Koleji ilk defa sahne alacak.

Bu sezonki takımlardan Beşiktaş 50, Pınar Karşıyaka 46, Anadolu Efes 40, TOFAŞ 33, Türk Telekom 25, Darüşşafaka 22, Banvit 14, Gaziantep Basketbol 6, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol 3 ve Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise 1 kez daha önce ligde yer aldı.

1983-1984 sezonunda play-off uygulamasının başladığı ligde 1981-1982’ye kadar maçlar berabere de bitebiliyordu.

- En iyi galibiyet oranı Anadolu Efes’te

Geride kalan 52 sezonun 40’ında mücadele eden Anadolu Efes, yakaladığı yüzde 81’lik galibiyet oranıyla ligde mücadele edecekler ekipler içinde normal sezonda en başarılı takım konumunda bulunuyor.

Normal sezonda 1032 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmalarda 834 galibiyet, 195 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Anadolu Efes’i galibiyet oranında yüzde 67 ile Fenerbahçe, yüzde 64 ile Banvit takip ediyor.

- Takımların performansları

Ligde 2018-2019’da mücadele edecek takımların bu sezona kadar gösterdikleri performanslar şöyle:

Takım Sezon O G M B

Anadolu Efes 40 1032 834 195 3

Banvit 14 416 265 151 0

Beşiktaş 50 1264 725 528 11

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol 3 90 33 57 0

Darüşşafaka 22 630 329 301 0

Fenerbahçe 52 1307 876 425 6

Galatasaray 52 1307 776 522 9

Gaziantep Basketbol 6 180 80 100 0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4 120 44 76 0

Pınar Karşıyaka 46 1170 593 571 6

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor 1 30 14 16 0

TOFAŞ 33 834 470 363 1

Türk Telekom 25 716 410 306 0

AA