Pota derbi heyecanı: Galatasaray - Beşiktaş

Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta derbi heyecanına sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş yarın 15.15'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 2 haftada sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar ise bu sezon daha galibiyetle tanışamadı.

Galatasaray ligde bu sezon 73.0 sayı, 33.5 ribaund ve 17.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Beşiktaş ise 73.5 sayı, 28.5 ribaund ve 18.5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Bireysel performanslara bakıldığında sarı-kırmızılılarda ABD'li oyuncu Daryl Macon Jr 19.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Siyah-beyazlılarda ise genç oyuncu Alperen Şengün 19.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını katkıda bulunuyor.

Geçen sezon Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 74-65, Akatlar Spor Salonu'nda da oynanan mücadeleyi de Beşiktaş 74-68'lik skorla kazanmıştı.

İHA