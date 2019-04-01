Porzingis’in tecavüz dosyasında ırkçılık ve şiddet dolu iddialar!

Kristaps Porzingis’in tecavüzle suçlandığı dosyadan rahatsız edici detaylar sızmaya devam ediyor.

Dallas Mavericks‘li Kristaps Porzingis tecavüz suçlamalarında yer alan iddialara göre istismar ettiği kadını hem dövdü hem de “kaltak” ve “köle” diyerek ırkçı hakaretlerde bulundu.

NY Post‘un haberine göre Porzingis tecavüz ettiği siyahi kadını yumrukladıktan sonra tecavüz etti, sonrasında da “kaltağım” ve “kölem” diye seslenerek kendisine sahip olduğunu söyledi.

Dosyadaki rahatsız edici detayları TMZ kamuoyuna duyururken kadın bu iddiaları polise de iletti.

Porzingis’in istismarına uğradığını iddia eden ve ismi açıklanmayan kadının 29 yaşında olduğu ve olayın yaşandığı iddia edilen 7 Şubat 2018 günü yaşadığı Manhattan’daki gökdelende Porzingis’in komşusu olduğu biliniyor.

Letonyalı yıldız avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada suçlamaları reddederken soruşturmayı sürdürmesi için federal yetkililere başvuru yapıldığını da belirtti.

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