Temsilcimiz Galatasaray’ın yer aldığı D Grubu’nu zirvede tamamlayarak son 16 Turu’na çıkan Portekiz temsilcisi Porto, bir dönem Galatasaray’da forma giyen Alex Telles ve devre arasında Beşiktaş’tan ayrılarak tekrar yuvaya dönen Pepe ile birlikte büyük bir zafer yaşadı. Sakatlığı sebebiyle ilk maçta oynamayan Cengiz Ünder’li Roma’ya İtalya’da 2-1 yenilen Porto, Cüneyt Çakır’ın yönettiği rövanşta rakibini 3-1’le geçip, çeyrek finale çıktı. Taraftarı önünde büyük bir zafer yaşayan Mavi- Beyazlılar’a turu getiren golü, uzatmayan giden müthiş maçın 117. dakikasında Telles filelere yolladı.

‘Umarım kupayı kazanırız’

Pepe de uzatmalarda Dzeko’nun vuruşunda topu çizgiden çıkardı. Son 16’nın Schalke’den (235 milyon Euro) sonra en düşük bütçeli takımı olan Porto’da (290 milyon Euro) Pepe, “Buraya gelmekle çok doğru bir karar verdiğimi herkes gördü. Umarım kupayı kazanırız ve bir efsane olarak anılırım” ifadelerini kullandı.