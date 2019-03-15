Porto'ya talih kuşu! Militao'dan 46 milyon Euro kâr!

Sezon başında Sao Paulo’dan 4 milyon Euro’ya alınan Eder Militao, sadece 8 ay sonra 50 milyon Euro karşılığında Real Madrid’e satıldı. Portekiz ekibi, bu transferden 46 milyon Euro kâr yaptı.

15 Mart 2019, Cuma 06:04
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Porto'ya talih kuşu! Militao'dan 46 milyon Euro kâr!

Portekiz temsilcisi Porto, her zaman elindeki oyuncuları en iyi şekilde parlatan ve yüksek fiyatlara satmayı başaran bir takım olarak biliniyor. İşte Porto, bu unvanını sürdürmeye, Real Madrid’e sattığı Eder Militao ile devam etti. Teknik direktörlüğe Zinedine Zidane’ı getiren Real, gelecek sezon için kadrosuna 50 milyon Euro karşılığında savunma oyuncusu Militao’yu kattı. Lacivert-Beyazlılar, 2018 Temmuz ayında Brezilya ekibi Sao Paulo’dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı 21 yaşındaki futbolcuyu, sadece 8 ay sonra yaklaşık 12.5 katına İspanyol devine satmayı başardı.

Pepe’yi akıllara getirdi

6 yıllık sözleşmeye imzasını atan Militao, bu transferiyle 2004’te sadece 2 milyon Euro’ya Maritimo’dan Porto’ya gelen ve 3 yıl sonra 30 milyon Euro’ya yine Real’e satılan eski Beşiktaşlı stoper Pepe’yi akıllara getirdi.

(Not: 1 Euro=6.1 TL)

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