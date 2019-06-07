Beşiktaş’taki durumu belirsizliğini koruyan Ricardo Quaresma konusunda Portekiz’in A Bola Gazetesi bir haber yaptı.

Devre arasında da Porto’nun gündemine giren Quaresma için henüz resmi teklif yapılmadığı belirtilirken, eski kulübünün ilgisinin bulunduğu ancak bu transferin 3 şarta bağlı olduğuna dikkat çekildi.

Buna göre öncelikle teknik direktör Conceiça’nun onayı gerekiyor. İkinci şart ise Quaresma’nın Beşiktaş’ta kazandığı paranın (2.1 milyon Euro) daha azını kabul etmesi. Ayrıca Porto’nun, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Q7 için kesinlikle bonservis ödemek istemediği belirtildi.